МВД России хочет изменить правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД России ужесточает правила сдачи на водительские права.

Использование телефона или иной электроники на экзамене теперь приведет к аннулированию результата. Теоретический экзамен будут записывать на камеры, как и практический. Бумажную медсправку можно будет не носить, если данные есть в государственной системе.

Практический экзамен нужно будет сдать в течение 60 дней после теории, а не шести месяцев, как ранее. За поддельные документы следующий экзамен разрешат пересдать только через год.

Соответствующий проект постановления прошел общественное обсуждение. Эксперты из автошкол поддерживают цифровизацию, но отмечают общий спад интереса к обучению, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России с 1 апреля 2024 года изменились правила сдачи экзамена на автомобильные права и сам регламент получения прав. В ГИБДД считают, что эти изменения увеличат число людей, сдающих экзамен с первого раза.