В России рассмотрят вопрос об автоматизированном приеме экзаменов на права

В России могут внедрить автоматизированную сдачу экзаменов на водительские права. Как пишет ТАСС, это следует из новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

"Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя <…> рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов", — говорится в документе.

Автоматизированный прием экзаменов на водительские права уже тестируется в некоторых странах, например, в Южной Корее. Там практические экзамены принимает компьютер. Он отдает команды, какое упражнение выполнить, и ставит оценку "да" или "нет". При этом в машине все равно присутствует инспектор.

Напомним, в России с 1 апреля 2024 года изменились правила сдачи экзамена на автомобильные права и сам регламент получения прав. В ГИБДД считают, что эти изменения увеличат число людей, сдающих экзамен с первого раза.