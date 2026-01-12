Хотела разбогатеть: на Урале воспитатель перевела мошенникам около 6,6 млн рублей

Жительница уральского города Серов перевела на неизвестные счета около 6,6 млн рублей. Она хотела быстро разбогатеть.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, жертвой аферистов стала воспитатель одного из детских садов. В конце прошлого года ее заинтересовала реклама в интернете о быстром и легком заработке – для этого нужно было участвовать в "торгах на бирже". Выполняя указания неизвестных, которые представились "брокерами" и "работниками службы безопасности", серовчанка установила под их диктовку некое приложение. Также она включала демонстрацию экрана своего сотового телефона и выполняла другие действия по инструкции "специалистов".

В итоге воспитательница смогла "вывести с биржи" немногим более 3 тысяч рублей. А вот мошенникам она перевела в общей сложности около 6,6 млн рублей. Часть денег ей пришлось занять у родственницы. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

"Не пытайтесь быстро и легко заработать, не откликайтесь на заманчивые предложения незнакомых вам людей, чтобы не стать жертвой дистанционного мошенничества, сохранить деньги и спокойствие", - советуют в МВД.