Бешеная рысь напала на девочку в детском лагере под Уфой

Бешеная рысь напала на девочку в детском лагере под Уфой. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

По его словам, девочку с укушенной раной лица доставили в Благовещенскую ЦРБ, где пациентку осмотрели и провели первый этап антирабической профилактики.

"После ребенка направили в травмпункт РДКБ. Девочке сделали вторую прививку и направили на амбулаторное лечение", - сообщил министр.

Также известно, что рысь умерла через некоторое время после нападения. "Инцидент произошёл на территории детского лагеря. Предположительно, рысь, зараженная бешенством, царапнула руку девочки, которая её хотела погладить. Руководство лагеря отработало инцидент профессионально, изолировав детей и вызвав на место специалистов", - цитирует РИА Новости представителя республиканского управления Росприроднадзора.