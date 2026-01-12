12 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Сергей Мельников

Жильцы дома в Первоуральске, где произошел взрыв газа, вернутся обратно в свои квартиры

Четырехэтажный дом на Ильича в Первоуральске, где на новогодних праздниках произошел взрыв газа, не признан аварийным. Как рассказал в своих соцсетях глава города Игорь Кабец, после ремонта жильцы снова смогут вернуться в свои квартиры.

По его словам, с 8 января проводится инструментальное обследование здания, по итогам которого уже в ближайшее время будут готовы техническое решение и сметная стоимость необходимых ремонтных работ. Договор с подрядной организацией уже заключен.

"Дом не признан аварийным. Согласно оценке специалистов, проживание в нем возможно. В настоящее время продолжаются работы по инструментальному контролю состояния конструкций", - написал Кабец.

Он добавил, что 16 января ожидается заключение о состоянии несущих конструкций, после чего специалисты разработают комплекс технических решений для восстановления подъезда и начнут ремонтные работы. Когда все работы будут завершены, жители снова смогут вернуться к себе домой.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с жильцами и будем оперативно сообщать обо всех дальнейших этапах", - добавил градоначальник.

Взрыв в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Ильича в Первоуральске произошел 4 января. По данным МЧС, взорвался и загорелся газ. Пожар охватил три квартиры. Пострадали три человека, один из них был госпитализирован.

Теги: Первоуральск, дом, взрыв газа, аварийный


