12 Января 2026
Фото: Накануне.RU

Японские ученые заявили о рисках при переливании крови от людей, вакцинированных от ковида

У людей, которые вакцинировались от ковида, до сих пор сохраняются опасные белки, которые могут быть переданы при переливании крови. К таким выводам пришла группа японских ученых во главе с профессором Киотского университета Масанори Фукусимой.
Исследование называется "Озабоченность по поводу переливания препаратов крови, полученных от реципиентов генетической вакцины, и предложении конкретных мер". Они пишут о "глобальной программе генетической вакцинации". Ранее генный характер вакцин от ковида не афишировался, хотя и не скрывался. В этих вакцинах есть липидные наночастицы, которые могут приводить к поствакцинальному тромбозу и последующему нарушению всей сердечно-сосудистой системы, пишут авторы.

Речь идет о генных мРНК-вакцинах, на которые еще во время массовой ковид-вакцинации были многочисленные жалобы и о которых многие врачи на Западе высказывали опасения. В том числе они касались выработки опасных для организма человека белков под воздействием гена коронавируса. Однако тогда все политики были зациклены на появлении антител, а другие факторы просто не принимались во внимание.

Японские ученые снова пришли к выводу, что спайк-белки могут приводить к микротромбам. Поэтому они призывают учитывать факт ковид-вакцинации у потенциальных доноров крови и тестировать кровь на спайк-белок.

"Мы хотели бы заявить, что если мы продолжим использовать генетические мРНК-вакцины, то возникнут дополнительные риски, подобные тем, которые описаны в нашем исследовании. Следует также подчеркнуть, что обсуждаемые здесь вопросы относятся ко всем трансплантациям, включая трансплантацию костного мозга, а не только к переливанию крови. Влияние этих генетических вакцин на препараты крови и фактический ущерб, наносимый ими, в настоящее время неизвестны. Поэтому, чтобы избежать этих рисков и предотвратить дальнейшее распространение заражения крови и осложнение ситуации, мы настоятельно просим приостановить кампанию вакцинации с использованием генетических вакцин", - заключают японские ученые.

