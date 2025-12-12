В США вакцины от ковида стали причиной смерти здоровых детей - FDA

Как минимум десять детей в США умерли из-за вакцины от ковида, говорится в заявлении управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

На днях главный медицинский сотрудник FDA Винай Прасад опубликовал электронное письмо, в котором признается, что мРНК-вакцина Pfizer стала причиной смерти здоровых детей. Он отметил, что ковид-вакцинация в США нанесла детям больше вреда, чем пользы, а ни одно исследование не подтвердило положительного эффекта.

О многочисленных случаях смерти в США и других странах сообщалось и во время ковида. А Накануне.RU много раз анализировало данные по смертности и заболеваемости в связи с ковид-вакцинацией. Никакого эффекта также выявлено не было.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что люди имеют право знать всю информацию о новых препаратах, которая так и не была обнародована.