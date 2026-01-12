В Прикамье ночью эвакуировали два поезда из-за сообщения о минировании

Два пассажирских поезда задержали и эвакуировали на станциях в Пермском крае из-за анонимных сообщений о минировании, сообщили Накануне.RU в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.

Тревожные сообщения о нахождении в поездах "Челябинск — Санкт-Петербург" и "Санкт-Петербург — Челябинск" предметов, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, поступили в полицию в ночь на 12 января.

Для проверки составы были остановлены на станциях Верещагино и Кунгур. Инспекторы-кинологи с служебными собаками осмотрели поезда, но никаких посторонних или опасных предметов обнаружено не было.

После завершения проверки оба поезда продолжили движение к местам назначения. Задержка в пути составила 45 и 110 минут соответственно.