СМИ: Экс-глава совета директоров ФК "Локомотив" связан с делом о заказных убийствах

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов связан с уголовным делом миллиардера Валерия Цимбаева о заказных убийствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, Липатов действовал совместно с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также неким Олегом Михалевым. Следствие считает, что эти люди получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова.

Липатов, помимо работы в руководстве "Локомотива", ранее возглавлял совет директоров компании "Транстелеком", а также являлся совладельцем Межтрастбанка. В 2017 году сообщалось, что Липатова арестовали по делу о растрате средств вкладчиков Межтрастбанка.