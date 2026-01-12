В Мурманской области произошла утечка 80 тонн бензина

В Оленегорске (Мурманская область) вечером 11 января произошел разлив бензина на территории нефтебазы в Промышленном проезде. "Произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95", - сообщили в региональном управлении МЧС.