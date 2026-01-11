Мощные полярные сияния сегодня возобновились

Возобновились интенсивные полярные сияния, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, замечен очень сильный повторный всплеск полярных сияний в центральных и северных регионах страны, с прогнозируемым пиком с 19.30 до 21.00 мск. Нижняя граница будет находиться на широте около 50 градусов. В диапазоне от 55 до 75 градусов (Москва и севернее) в случае чистого неба должны быть доступны визуальные наблюдения.

Причина — сохраняющееся воздействие на планету со стороны крупного плазменного облака с размерами несколько десятков миллионов километров, пришедшего к Земле прошедшей ночью около полуночи по московскому времени.

Ранее сообщалось о сильной магнитной буре минувшей ночью, которая также вызвала яркие полярные сияния. Буря стала неожиданной реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток. Ученые прогнозировали существенно более слабое событие, которое должно было, кроме того, начаться только в середине дня. Более ранний приход плазменного облака и очень высокая интенсивность северных сияний стали неожиданными.