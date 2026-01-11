Авария в системе отопления Кушвы устранена

Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Кушвы, работа котельной "Рудничная" восстановлена, сообщили в свердловском департаменте информполитики.

"В котельной "Рудничная" в городе Кушва запущены три котла, они работают в штатном режиме. Отопление в квартиры жителей многоквартирных и частных домов, организаций поступает стабильно, температура воды в системе отопления поднимается до нормативных значений", - говорится в сообщении ДИП.

Ликвидация последствий аварии находится под контролем министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и МЧС.

Напомним, в Кушве из-за аварии на теплотрассе была остановлена котельная, что привело к прекращению отопления части жилого сектора города, где может проживать до 11 тысяч человек. Управляющим компаниям и учреждениям соцсферы пришлось слить теплоноситель, чтобы избежать аварийных ситуаций внутри зданий.