Котельная в Кушве остановлена из-за аварии на теплотрассе. Тысячи жителей города остались без отопления

В Кушве из-за аварии на теплотрассе остановлена котельная. Прекращено отопление части жилого сектора города, где может проживать до 11 тысяч человек.

Как сообщил глава Кушвы Михаил Слепухин, произошел порыв на теплотрассе в районе домов по ул. Строителей, 17 – ул. Красноармейская, 18.

Управляющим компаниям и учреждениям соцсферы поручено слить теплоноситель, чтобы избежать аварийных ситуаций внутри зданий.

"На место сразу выехала бригада МУП "Теплодом". Сейчас идут работы по откачке воды и ремонту теплосети. Планируем завершить ремонт к 14:00", - подчеркнул глава города.

В Кушве сейчас -13 градусов.