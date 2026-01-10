На Москву идет еще один циклон со снегопадом

Москва пока не справилась с циклоном "Фрэнсис", а ей уже предсказывают новые снегопады – в начале первой рабочей недели 2026 года.

"В ночь на 12 января на фоне облачной погоды ожидается снег при температуре воздуха 5-7 градусов ниже нуля в столице и минус 5-10 градусов в Подмосковье. Днём в понедельник также ожидаются осадки, а столбики термометров покажут минус 3-5 в Москве и от 2 до 7 градусов ниже нуля по области", - передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В столичной мэрии заявили, что до среды, 14 января, ожидают выпадение еще 12 см снега. "В городе продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействованы около 130 тыс. человек и более 15 тыс. единиц коммунальной техники. До среды, 14 января, ожидаем еще 12 сантиметров свежевыпавшего снега, поэтому сейчас важно оперативно вывезти уже собранный снег с городских территорий. В этом сезоне в столице работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.