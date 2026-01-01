Более 50 поездов выбились из расписания из-за аномального снегопада на юге России

По метеоусловиям минувших новогодних суток более 50 поездов вышли из расписания на Северо-Кавказской железной дороге. По данным РЖД, 55 поездов двигались с задержками и еще 6 отправились позже из стартового города - это были ночные поезда из Нальчика, Кисловодска и Имеретинского курорта. Напомним, на юг России обрушился аномальный снегопад.

Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения. Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов. В поездах, задержанных более, чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются питанием. Пассажирам поездов, задержанных более чем на 5 часов, будет начислено 5000 баллов "РЖД Бонус", говорится в сообщении РЖД.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что пассажирам задерживающихся из-за непогоды поездов доставили около 2,8 тысячи комплектов питания

Администрации Кавказского района и Армавира помогли передать пассажирам воду, продукты быстрого приготовления, печенье, бутерброды, чай, а также - для маленьких пассажиров - детские новогодние подарки.

В результате непогоды, налипания снега, обледенения проводов и деревьев 31 декабря ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказался обесточен. Задержка поездов составляет от 47 мин до более 27 часов. Их пропускают через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков контактной сети.