Задержан второй курьер, похитивший около 90 миллионов у югорчанки

Оперативники задержали второго курьера, связанного с хищением около 90 млн рублей у югорчанки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Им оказался 18-летний житель луганского города Лисичанска. Об оперативном задержании еще одного курьера, причастного к хищению 42 млн рублей из вышеуказанной суммы, в июле текущего года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что злоумышленники позвонили пенсионерке, представились работниками почты и попросили назвать код из смс. После этого мнимые сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ России сообщили ей о взломе ее кабинета на портале Госуслуг и убедили перевести деньги на "безопасный счет". Аферисты общались с потерпевшей через видеосвязь в форменной одежде, демонстрируя поддельные документы. Женщина отправилась в Сургут, где передала деньги двумя посылками. Первую посылку с 47 млн рублей наличности забрал 18-летний курьер. Передачу же второй посылки с 42 млн рублей пресекли сотрудники полиции.

При работе с задержанным посыльным, забравшим большую часть суммы, правоохранители выяснили, что он по указанию неустановленного куратора специально прибыл в Сургут. Полученные от жертвы телефонной аферы деньги он перевел своим сообщникам, оставив себе 575 тысяч рублей.

В отношении криминальных посыльных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оба фигуранта заключены под стражу.