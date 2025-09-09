Поручения по капремонту соцобъектов Кувандыкского муниципального округа дал Евгений Солнцев

Накануне глава Оренбуржья ознакомился с состоянием социальных объектов Кувандыкского муниципального округа.

Врио губернатора Оренбургской области побывал в Городской больнице города Кувандыка, в которой оказывают первичную медико-санитарную помощь жителям. Медики ведут приемы населения в городской больнице, двух врачебных амбулаториях и 26 ФАПах. Также функционирует стационар, в котором развернуто 120 круглосуточных коек.

В минувшем году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области» здесь провели капремонт 1-го круглосуточного стационара, двух ФАПов, приобрели быстровозводимые модульные конструкции 7 ФАПов и одной врачебной амбулатории. Кроме того, был приобретен автомобиль и 515 единиц медоборудования.

В этом году в рамках той же программы осуществляется капитальный ремонт 1-го стационара и строительство ФАПа. Также закуплены и собраны быстровозводимые модульные конструкции 4 ФАПов, приобретено 115 единиц медицинского оборудования.





На данный момент актуален вопрос ремонта инфекционного отделения и завершение ремонта хирургического корпуса.

Евгений Солнцев в ходе осмотра медучреждения отметил, что проведение работ возможно также в рамках проекта региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области».

"Ремонтные работы в больнице планируется возобновить в будущем году с хирургического отделения. В целом весь комплекс работ продлится до 2030 года", – сообщил Евгений Солнцев.

Еще один объект соцсферы муниципалитета - гимназию № 1 Кувандыкского муниципального округа глава региона посетил в завершении рабочего визита.

В гимназии обучаются 813 ребят, обучение проходит в 1 смену. В рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда» здесь оборудовано 2 кабинета информатики. В 2021 году был открыт центр «Точка роста» по естественно-научному и техническому направлениям.

Летом прошлого года был проведен капитальный ремонт части кровли основного корпуса гимназии на площади 740 кв. м. Теперь требуется проведение работ на площади 1573 кв. м кровли основного корпуса и 765 кв. м кровли встроенно-пристроенного здания бассейна. Проектно-сметная документация на эти работы уже прошла госэкспертизу, получено положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области» и положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр экспертиз».

"Поручил областному минобразования оперативно рассмотреть заявку на ремонт гимназии и проинформировать о развитии ситуации. Наша задача – сделать все учебные заведения области не только высокоэффективными и современными, но и комфортными", – сказал Евгений Солнцев, завершая осмотр гимназии.