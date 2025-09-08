Симоньян тяжело заболела

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась информацией о своём здоровье – сообщила, что тяжело больна, предстоит операция.

"Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжёлую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", - сказала она, указав на церковный орден княгини Ольги, которым днём ранее её наградил патриарх Кирилл, пишет ТАСС.

Ранее проблемы со здоровьем случились у её супруга - Тигран Кеосаян впал в кому.