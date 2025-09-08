ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа

Чиновники в ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что достижение ЕС прогресса по вторичным санкциям за приобретение российских энергоресурсов потребует поддержки США и согласования действий с ними.

Ранее сообщалось, что в странах Евросоюза обсуждают введение вторичных санкций против России. Это может стать частью 19-го пакета санкций.