Найден возможный покупатель на долю "Газпрома" в Wintershall Noordzee

Структура группы "Газпрома", возможно, нашла покупателя на свои 50% акций нидерландской Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на голландском морском шельфе.

Готовность приобрести бумаги выразила нидерландская Mazarine Energy, сообщила "Газпром интернэшнл лимитед". узнали "Ведомости" из материалов Окружного суда Гааги.

В июле стало известно, что в Гааге отозван ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах. Решение принял Окружной суд. Речь идёт о долях компании в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B. V. Эти активы попали под арест по искам украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест". До этого суд Гааги отказался рассматривать иск "Жнивы" к российскому концерну по той же причине – это не в его юрисдикции.