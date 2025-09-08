В России появится сервис для проверки кафе и ресторанов

В России станет доступна система, пользователи которой смогут получить информацию о кафе и ресторанах.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ведется работа над большой информационной системой, которая позволит вынести в публичную плоскость информацию об объектах общепита. По ее словам, если какого-то необходимого документа не окажется, будет появляться плашка о том, что визит в это место небезопасен. В настоящее время уже применяются некоторые элементы такой системы.

Попова указала, что известны случаи, когда заведения общественного питания начинали работать, не сообщив о начале своей деятельности. В них не проводились необходимые проверки.

Глава Роспотребнадзора наказание за неуведомление выросло кратно. "Кроме того, теперь мы видим первый чек, пробитый в общепите, независимо от того, зарегистрирован ли он", — отметила она. Это уже вывело из тени целый ряд заведений, сообщают "Известия".

Ранее был составлен рейтинг городов по качеству обслуживания в общепите.