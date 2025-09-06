В Афганистане от землетрясения погибли свыше 2,2 тысяч человек

Власти Афганистана завершили поисково-спасательную операцию после мощного землетрясения, произошедшего 31 августа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на губернатора провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза.

Число погибших составило 2 204 человек, почти 4 тыс. получили травмы. Глава региона, где залегал эпицентр землетрясения, отметил, что власти сталкиваются с серьезной нехваткой палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.

Ил-76 МЧС России 5 сентября прибыл в Афганистан с 20 тоннами гуманитарной помощи на борту. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время планируется отправка второй партии, сообщает ТАСС.