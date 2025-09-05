172 тонны гуманитарного груза стоимостью более 215 миллионов рублей направил тюменский "Народный фронт"

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога провел по видеосвязи совещание с руководителями региональных отделений Народного фронта в УФО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. В работе приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

В центре внимания - инициатива общественников "Всё для Победы!".

"В Тюменской области с начала СВО мы наладили конструктивное взаимодействие и доверительную коммуникацию с региональным правительством и губернатором Тюменской области. Помощь, которую нам оказывают региональные власти, позволила собрать и доставить 172 тонны гуманитарного груза общей стоимостью более 215 млн рублей", - отметил Роман Чуйко.

Кроме того, региональное отделение "Народного фронта" наладило взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по передаче транспортных средств для нужд СВО. Так, с начала спецоперации они передали общественникам более 100 единиц транспортных средств, которые силами волонтеров и курсантов ТВВИКУ были подготовлены и отправлены в подразделения.

"Общими усилиями нам удалось оказать помощь 53 подразделениям Армии России", - добавил Чуйко.

Полпред Артём Жога подчеркнул, что акция "Всё для Победы!" – это по-настоящему народный проект. Он уже объединил более 20 тысяч жителей округа.

"Благодарю всех жителей Урала, кто ежедневно помогает нашим защитникам и их близким, собирает посылки и доставляет их на фронт", - сказал Артём Жога.