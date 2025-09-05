Операторы начали давать доступ к востребованным сервисам во время ограничения связи

У россиян появится возможность доступа к востребованным интернет-сервисам в периоды ограничений связи. Как сообщили в Минцифры, операторы в пилотном режиме уже начали его обеспечивать.

В ведомстве пояснили, что разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы.

Среди сервисов, к которым будет доступ в период ограничений: соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи , "Госуслуги", платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства.

О том, что соответствующая схема доступа подготовлена, сообщал в августе глава Минцифры Максут Шадаев. Также Минцифры согласовало отдельную проработку сетей межмашинного взаимодействия — M2M, чтобы не переставали работать банкоматы, платежные терминалы и другие устройства.

Шадаев сообщил, что отдельно будут прописаны "периоды охлаждения" для иностранных sim-карт, попадающих в российский роуминг — чтобы исключить возможность их использования для управления беспилотниками.