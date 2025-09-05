На Урале пьяные водители устроили ДТП с пострадавшими

На Среднем Урале произошло ДТП с участием двух нетрезвых водителей. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось на перекрестке улиц Кунавина, Первомайская и Рокицанская в Богдановиче. По предварительным данным, 33-летний водитель Ford Focus, житель Ялуторовского района Тюменской области, столкнулся с Ford Explorer под управлением 46-летнего жителя Екатеринбурга. В результате водитель Ford Focus и его 37-летняя пассажирка, также проживающая в Тюменской области, получили травмы и были доставлены в больницу.

Освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель Ford Focus имел концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,988 мг/л. В отношении него автоинспекторами были составлены административные протоколы. Водитель Ford Explorer отказался от прохождения медицинского освидетельствования, на него также составили протокол.

Оба авто помещены на специализированную стоянку. В настоящее время проводится проверка.