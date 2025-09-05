Бывшая супруга Потанина получила право претендовать на половину "Норникеля"

Бывшая супруга миллиардера Владимира Потанина Наталья получила право претендовать на половину в компании "Норникель".

Такое решение принял Апелляционный суд в Лондоне, сообщает Reuters. Если процесс начнется, то это может стать одним из самых дорогих разводов в истории.

4 сентября суд признал, что Потанина "в значительной степени разорвала связи с Россией", поэтому имеет право предъявить иск в Лондоне.

25 февраля 2014 года мировой судья расторг брак миллиардера Владимира Потанина с его бывшей женой Натальей. В браке супруги прожили почти 30 лет. У них трое детей.

После развода суд постановил признать имуществом Потанина элитную квартиру в Скатертном переулке в центре Москвы площадью 406,9 кв. м и часовню Святой Благоверной Тамары в подмосковной деревне Аносино. Наталья, в свою очередь, получила компенсацию в 380 млн руб. и три земельных участка с хозяйственными постройками в Московской области.

В 2017 году Пресненский суд Москвы отказался взыскать с одного из богатейших бизнесменов России 850 миллиардов рублей в пользу его бывшей супруги Натальи.

Кроме того, суд Москвы отказал бывшей супруге Владимира Потанина Наталье в признании за ней прав на 15% акций ГМК "Норильский никель" так как не нашел доказательств того, что акции ГМК принадлежат напрямую Потанину.

В 2019 году бывшая супруга бизнесмена подала иск в Высокий суд Лондона, однако там его отклонили. В 2021 году Потанина добилась отмены решения лондонского суда, обвинившего ее в бракоразводном туризме, и подала новый иск о разделе имущества. Потанин подал апелляцию в Верховный суд Великобритании.