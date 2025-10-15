Потанин рассказал Путину о санкционном давлении на "Норникель"

Глава "Норникеля" Владимиром Потанин во время встречи с главой государства Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле, пожаловался на санкционное давление на компанию.

По его словам, "Норникель" полностью покрывает спрос с России не только на никель, но и на платиноиды, и золото, и многие редкие металлы. При этом большая часть продукции реализуется на внешнем рынке. "Отсюда и преимущество, и устойчивость нашей компании, но, с другой стороны, уязвимость с точки зрения санкционного давления", — заявил миллиардер.

Он посетовал, что в настоящее время компании приходится работать в трудных условиях, указав на снижение мировых цен на продукцию компании, нарушение логистических цепочек, платёжных цепочек, необходимость переориентироваться на новые, необычные для "Норникеля" рынки.

Потанин указал, что доходы компании снижаются на протяжении последних пяти лет. Несмотря на это, она "удерживает на стабильном уровне" социальную нагрузку и постоянно повышает зарплату сотрудникам, сообщает Forbes.

Напомним, бывшая супруга миллиардера Владимира Потанина Наталья получила право претендовать на половину в компании "Норникель". Такое решение принял Апелляционный суд в Лондоне. Если процесс начнется, то это может стать одним из самых дорогих разводов в истории.