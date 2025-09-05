В Екатеринбурге силовики нагрянули в хостел с мигрантами на Елизавете

В Екатеринбурге полиция проверила хостел на Елизавете, где проживают мигранты. Некоторые были доставлены в дежурную часть.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, сегодня утром сотрудники отдела полиции №13 при поддержке патрульно-постовой службы нагрянули в помещение на улице Мартовской, 1Б, где проживали мигранты. На момент рейда в хостеле действительно находились 12 иностранцев. После проверки документов четверым мигрантам пришлось отправиться вместе с силовиками в территориальный ОВД.

За нарушения миграционного законодательства полицейские составили два административных протокола. Сейчас правоохранители проверяют законность организации хостела в данном помещении. Вопросы вызывают и условия проживания иностранцев – в МВД отмечают, что там антисанитария и нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

В полиции добавили, что подобные рейды обязательно будут продолжены.