Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья

Президент России Владимир Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья - в городах, где нет предложений от застройщиков.

"Именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, где просто нет предложений от застройщиков", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

По словам президента, в этом вопросе важно учесть годы постройки жилья и состояние домов.

Кроме того, глава государства заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе, независимо от возраста родителей.

В прошлом году Путин поручил сохранить ставку в 2% годовых по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" до 2030 года. Также президент поручил увеличить до одного миллиона рублей выплату на погашение ипотеки для многодетных семей Чукотки и ряда других дальневосточных регионов.