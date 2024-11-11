Путин: Ставку 2% по "Дальневосточной и арктической ипотеке" нужно сохранить

Перечень поручений по итогам пленарного заседания девятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке утвердил Владимир Путин. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Среди поручений - сохранение ставки в 2% годовых по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" до 2030 года. Также Путин поручил увеличить до одного миллиона рублей выплату на погашение ипотеки для многодетных семей Чукотки и ряда других дальневосточных регионов.

Также в России планируют запустить программу "Земский работник культуры". С начала 2025 года при переезде в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) они получат единовременную выплату в размере 2 миллиона рублей, а также смогут воспользоваться дальневосточной ипотекой.

Кроме того, на реализацию мастер-планов городов ДФО дополнительно выделят не менее ста миллиардов рублей.