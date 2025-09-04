Медведев: Россия будет возвращать землей замороженные Западом активы

Россия будет возвращать землей свои замороженные на Западе активы, переданные Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"У нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Великобритания направила Украине 1,3 млрд долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России.

В прошлом году в Кремле сообщили, что 1 млрд долларов в счет доходов с замороженных Западом российских активов, переданный Украине, может в перспективе стать поводом для судебного разбирательства. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти деньги своровали у России.