Россия лидирует в области протезирования благодаря СВО, – замминистра обороны Цивилева

Россия лидирует в области протезирования благодаря СВО, заявила заместитель министра обороны России Анна Цивилева на Восточном экономическом форуме.

"Сейчас участники СВО, наши ветераны стали такими драйверами, через которые государство начало очень активно внедрять разработки, накопленный мировой опыт у нас в стране. Не секрет, что 11,5 млн инвалидов, которые у нас проживали до СВО не были активно задействованы, не имели возможности активно социализироваться в жизнь, получив травму", - заявила Цивилева в ходе своего выступления.

В 2023 году в Министерстве труда и социальной защиты России заявляли, что у более чем половины всех раненых участников СВО, признанных инвалидами, есть ампутации. 20% из них лишились верхних конечностей, 80% - нижних.