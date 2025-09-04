В России отечественные авторы заняли почти половину в топ-50 самых популярных книг

В России доля отечественных авторов в продажах наиболее популярных книг по итогам первой половины 2025 года впервые выросла до 46%. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Среди лидеров по количеству реализованных книг – автор молодёжных романов Анна Джейн, фантаст Виктор Дашкевич и автор мирового бестселлера "Трансерфинг Реальности" Вадим Зеланд, говорится в исследовании, результаты которое есть у РБК.

Художественная литература за полгода укрепила свои позиции – её продажи выросли на 8% до 52%.