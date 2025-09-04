Начальника красногорской полиции допросили по делу о теракте в "Крокусе"

По делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в суде допросили начальника красногорской полиции.

"В суде допрашивали начальника красногорского ОМВД", - сообщил РИА Новости один из участников процесса. Какие-либо подробности он не привел.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.