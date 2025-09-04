В МИД России сочли, что освобождение россиян в Баку станет важным шагом к нормализации отношений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что освобождение 13 россиян, задержанных в Азербайджане, поможет улучшить отношения между странами.

"Тема подробно обсуждалась в ходе состоявшихся 22 августа в Астрахани заседаний российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. До азербайджанской делегации была детально доведена позиция нашей страны", - приводит ТАСС слова Захаровой, сказанные на брифинге на полях Восточного экономического форума.

27 июня в Екатеринбурге "были задержаны якобы участники азербайджанской ОПГ". Их подозревают в убийствах. Действия уральских силовиков вызвали международный скандал. Всех задержанных суд отправил под арест. 30 июня власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы.