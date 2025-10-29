29 Октября 2025
Фото: Накануне.RU

Песков: Россия и Баку перевернули "ту самую страницу наших отношений"

В Кремле высказались о взаимоотношениях России и Азербайджана в контексте задержания в этой закавказской стране россиян.

"Мы, во-первых, очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу наших двусторонних отношений", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказанные журналистам в ответ на вопрос, ведутся ли контакты между РФ и Азербайджаном по поводу освобождения задержанных в Баку россиян.

27 июня в Екатеринбурге "были задержаны якобы участники азербайджанской ОПГ". Их подозревают в убийствах. Действия уральских силовиков вызвали международный скандал. Всех задержанных суд отправил под арест. 30 июня власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы.

Теги: Россия, Азербайджан, Баку, россияне


