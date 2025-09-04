Дуда обвинил Украину в попытках втянуть Польшу в военный конфликт с Россией

С первого же дня военного конфликта Украина пыталась втянуть в него Польшу и другие страны НАТО. Об этом заявил бывший польский президент Анджей Дуда.

Он вспомнил инцидент с упавшими в Польше двумя ракетами в ноябре 2022 года в приграничном польском селе Пшеводув, когда Зеленский закатил истерику и требовал немедленно заявить, что это российские ракета, чтобы Польша объявила России войну. Ему это было очевидно.

"Их мечта - втянуть страны НАТО. Это происходит с самого первого дня. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против России. Только мы, Польша, страна НАТО, не могли на это согласиться", - сказал Дуда.

Напомним, в 2022 году, вскоре после происшествия, Дуда предположил, что это была украинская ракета ПВО. В сентябре 2023 года генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил, что ракета была украинская.

Дуда перестал быть президентом 6 августа 2025 года. Новый президент Польши Кароль Навроцкий выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО по той же причине - это втягивание Европы в военное столкновение с Россией.



