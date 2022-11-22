Президент Польши в разговоре с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией

Президент Польши Анджей Дуда признался, что не хотел бы допустить "войны с Россией" вследствие инцидента с падением ракет в республике.

Соответствующее заявление польский лидер сделал в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. Запись разговора, который состоялся в день падения ракеты в Польше, появилась в Telegram-канале пранкеров.

В беседе Дуда признался, что не желает конфликта с Россией. "Думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте", - заявил Дуда "Макрону".

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши с последовавшей смертью двух фермеров была несчастным случаем. Глава государства сообщил, что ракета украинской системы ПВО упала в шести километрах от границы, ее не удалось перехватить.