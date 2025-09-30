30 Сентября 2025
Происшествия СЗФО В России Ленинградская область
Фото: Прокуратура Ленинградской области

В Ленобласти идут проверки на складах временного хранения алкоголя

Прокуратура Ленинградской области организовала проверки на пяти складах временного хранения алкоголя и спиртосодержащей продукции после массового отравления суррогатом в регионе.

Проверочные мероприятия проводятся в четырех районах области. Изъято более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Продолжаются допросы и обыски в местах сбыта и хранения продукции, в том числе на складе в деревне Трубников Бор в Тосненском районе. Именно откуда, по версии следствия, распространялся суррогат.

Ранее сообщалось о трех уголовных делах, возбужденных по фактам смертельных отравлений алкоголем. Задержано 14 человек, которые могли быть причастны к распространению отравы.

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 33 человек. 22 смерти от напитков с метанолом зафиксированы в Сланцевском районе, семь – в Волосовском, два – в Приозерском, по одному в Тосненском и Гатчинском.

Теги: ленобласть, алкоголь, суррогат


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.09.2025 13:48 Мск 33 человека насмерть отравились в Ленобласти суррогатным алкоголем
Ранее 29.09.2025 09:25 Мск В Ленинградской области нашли распространителя суррогатного алкоголя
Ранее 29.09.2025 04:10 Мск Песков считает, что инцидент с суррогатным алкоголем в Ленобласти "выходит из ряда вон"
Ранее 28.09.2025 12:57 Мск В Ленобласти по делу об отравлении суррогатным алкоголем задержаны 14 человек
Ранее 27.09.2025 16:41 Мск По делу об отравлении алкоголем в Ленобласти арестованы двое - мужчина и женщина
Ранее 27.09.2025 09:10 Мск 25 человек умерли от отравления метиловым спиртом в Ленинградской области
Ранее 26.09.2025 12:50 Мск Уже 19 человек погибли от суррогатного алкоголя в Ленобласти

