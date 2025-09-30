В Ленобласти идут проверки на складах временного хранения алкоголя

Прокуратура Ленинградской области организовала проверки на пяти складах временного хранения алкоголя и спиртосодержащей продукции после массового отравления суррогатом в регионе.

Проверочные мероприятия проводятся в четырех районах области. Изъято более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Продолжаются допросы и обыски в местах сбыта и хранения продукции, в том числе на складе в деревне Трубников Бор в Тосненском районе. Именно откуда, по версии следствия, распространялся суррогат.

Ранее сообщалось о трех уголовных делах, возбужденных по фактам смертельных отравлений алкоголем. Задержано 14 человек, которые могли быть причастны к распространению отравы.

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 33 человек. 22 смерти от напитков с метанолом зафиксированы в Сланцевском районе, семь – в Волосовском, два – в Приозерском, по одному в Тосненском и Гатчинском.