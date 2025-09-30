На Урале прокуратура добилась перевода родителям участника СВО выплаты после гибели бойца

В Слободо-Туринском районе родным погибшего участника специальной военной операции выплатят полагающиеся деньги.

В декабре 2024 г. родители погибшего участника специальной военной операции обратились в управление социальной политики № 6 с заявлениями о предоставлении единовременной денежной выплаты. Заявителю и его супруге отказано из-за того, что боец погиб в Курской области. Вместе с тем, смерть мужчины наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы, что дает членам семьи право на получение выплаты.

Прокуратура обратилась в суд, добиваясь отмены решения об отказе в выплате. Суд удовлетворил иск, сообщает прокуратура Свердловской области.