В ЕС отказали Украине в начале переговоров о вступлении

ЕС не может открыть первый переговорный кластер с Украиной о ее вступлении в блок, так как для того нужно согласие всех 27 стран, но Венгрия блокирует процесс из-за преследования венгров Закарпатья. Об этом заявил еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос.

Она упрекнула премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, похвалила Киев за выполнение всех указаний ЕС, изменение законодательства, но все же призвала принять план действий по нацменьшинствам.

В то же время Будапешт требует реального, а не декларативного восстановления прав венгров Закарпатья, многие из которых являются гражданами Венгрии. Но это не единственная причина. В начале сентября венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что венгры вообще против принятия Украины, что ясно показал прошедший в стране референдум. А Зеленский, вместо того чтобы обвинять Будапешт в потакании Москве, должен считаться с интересами тех стран, в объединение которых он так стремится.

"[Венгры] не хотят, чтобы украинцы уничтожали наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность", – пишет Сийярто.

Западные СМИ пишут, что обойти вето Венгрии ЕС не в силе. Надежда на то, что на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2026 года правящая партия потеряет власть.