Сегодня в Тюменской области началось досрочное голосование на выборах депутатов муниципальных дум, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В труднодоступные территории Ярковского, Уватского, Тобольского, Юргинского и Сладковского муниципальных округов члены участковых избирательных комиссий начнут выезжать с 5 сентября. Единый день голосования – 14 сентября.

Муниципальные депутаты работают в самом тесном контакте с жителями. Именно от них зависит решение повседневных вопросов, развитие городов, сел и деревень.

"Сформировать сильную и работоспособную муниципальную власть – в интересах каждого. Поэтому важно прийти на выборы и поддержать тех, кому доверяете", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Отметим, что 14 сентября 2025 года в Тюменской области запланированы выборы депутатов муниципальных дум в 23 округах, а также дополнительные выборы в Тюменскую городскую думу по двум одномандатным округам — №10 и №12.

По информации на 3 сентября, досрочное голосование уже началось. С 5 сентября члены участковых избирательных комиссий планируют начать выезжать в труднодоступные территории Ярковского, Уватского, Тобольского, Юргинского и Сладковского муниципальных округов. Всего на получение депутатских мандатов претендуют 954 кандидата: 51 — самовыдвиженцы, 371 — от "Единой России", 58 — от КПРФ, 306 — от ЛДПР, 22 — от "Справедливой России", 11 — от "Коммунисты России", 135 — от "Новые люди".