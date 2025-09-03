Уход американцев из проекта "Сахалин-1" был ошибкой - губернатор

Уход американской компании ExxonMobil из проекта "Сахалин-1" был ошибкой, проект выгоден для США, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По мнению главы региона, экс-президент США Джо Байден нарушил "экономическую логику американского нефтяного бизнеса".

Лимаренко считает, что подписание президентом России указа об условиях возврата американцев в "Сахалин-1" является "прорывом".

"Опубликовали информацию о том, что президенты на эту тему поговорили. Я черпаю информацию только из этих источников. Поговорили. Возник указ, где обсуждается подготовка. Я понимаю так. Значит, есть уже свет в конце тоннеля, и начали сотрудничать, и прочее", - сказал губернатор в интервью РБК.

"Если президенты договорятся и Exxon вернется, то сотрудничество продолжится, которое зародилось пару десятилетий тому назад", - добавил Лимаренко.

"Сахалин-1" – проект по разработке нефтегазовых месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин.