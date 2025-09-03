03 Сентября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: фонд святой Екатерины

Губернатор Моор заявил о необходимости мобилизации сил в борьбе с теми, кто сегодня посягает на жизнь мирных граждан

Губернатор Тюменской области Александр Моор в День солидарности в борьбе с терроризмом заявил, что сегодняшняя ситуация требует мобилизации сил в борьбе с теми, кто посягает на жизнь мирных граждан, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в городе Беслане Северной Осетии, которые разворачивались с 1 по 3 сентября. Боевики захватили школу №1 во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Более двух суток террористы удерживали в заминированном здании свыше 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Эта трагедия потрясла общество и сплотило его в противостоянии террору. Сегодняшняя ситуация снова требует мобилизации наших сил в непримиримой борьбе против тех, кто посягает на жизнь мирных граждан, распространяет радикальную идеологию, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор

"На передовой этой борьбы сотрудники правоохранительных органов и участники специальной военной операции. Они сегодня уничтожают плацдарм неонацизма, созданный против нашей Родины.
Общими усилиями общества и государства, нашим неравнодушием мы можем противостоять этой угрозе. Вместе мы сильнее любых трудностей", - подчеркнул он.

В День солидарности в борьбе с терроризмом вспоминают жертв и других терактов, произошедших в разных точках России: захват в заложники жителей Буденновска в 1995 году, взрыв на Центральном рынке во Владикавказе в 1999-м, теракт на Дубровке в 2002-м, взрывы самолетов над Ростовской и Тульской областями в 2004-м и другие трагедии.

В этот день по всей России проходят памятные акции: люди выходят на траурные шествия и мирные митинги в память о погибших, проводят патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам.

Теги: День солидарности в борьбе с терроризмом, Александр Моор, 3 сентября, Беслан


