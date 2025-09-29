Зачем идти в школу? Репетиторы в России зарабатывают в 1,5 раза больше учителей и без бюрократии

В отличие от школьного учителя, средний репетитор - это молодая женщина около 35 лет, зарабатывающая примерно в полтора раза больше школьных учителей, но без бюрократии. Такие результаты можно вывести из исследования сервиса "Авито Услуги" и платформы для онлайн-преподавателей ProgressMe, на которое ссылается Forbes Education. Накануне.RU проанализировало цифры более детально.

Около 95% репетиторов - это женщины. Для сравнения, в школе их чуть менее 90%. А вот возраст репетиторов и школьных учителей разительно отличается. Если в школе, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, он составляет 46 лет, то репетиторы намного моложе - около 35 лет. Самые многочисленная группа репетиторов - это люди в возрасте 27-36 лет (38%). Далее идут молодежь 18-26 лет и люди 37-46 лет (по 24%). Старше 46 лет только 14% репетиторов, из них 10% не старше 56 лет.

Среди школьных учителей самой многочисленной является возрастная группа 50-55 лет, на втором месте - 55-60 лет, на третьем - 45-50 лет.

Бóльшая часть репетиторов не имеет большого стажа репетиторства. Так, 34% преподают частным образом от 4 до 6 лет, 23% - от года до трех, 21% - 6-10 лет, 14% - более 10 лет. Средний стаж репетиторов - около 7 лет. То есть, вероятно, это педагоги, или недавно ушедшие из государственной системы образования, или молодые люди, так туда и не приходившие.

Как оценивают репетиторы свои услуги? Работать за 500 рублей за урок готовы лишь 1,5% репетиторов, за 500-700 рублей - 9%. Почти половина (49%) оценивает час работы от 1000 до 2000 рублей, а 18% - более 2000 рублей. В среднем получается около 1400 рублей. Правда, разброс по регионам должен быть весьма велик, как и разброс в зарплатах учителей.



Если же рассчитать средний заработок репетиторов, то он около 70 тысяч рублей в месяц. Менее 30 тысяч зарабатывают 24%, от 30 до 50 тысяч - 21%, от 50 до 70 тысяч - 20%, от 70 до 100 тысяч - 18%, от 100 до 200 тысяч - 13%, а свыше этой суммы зарабатывают 3%.

Две трети репетиторов дают менее 20 уроков в неделю (стандартная ставка учителя - 18 уроков), 25% - около 30 часов, а 5% дают 40 уроков. В этой шкале не хватает еще 3%, а сами группы указаны не очень точно. Но по этим данным средняя нагрузка репетиторов выходит приблизительно чуть больше 20 уроков в неделю, что составляет чуть больше ставки. Это дает уникальную возможность сравнения заработка репетиторов с заработком школьных учителей.

По официальным данным, в первом полугодии 2025 года средняя зарплата российских учителей составляла 72 тысячи рублей за всю нагрузку, которая превышает 1,6 ставки. То есть в расчете на ставку средняя зарплата школьного учителя на руки около 39 тысяч. У репетиторов она примерно 60 тысяч, а налоги, если они их платят как самозанятые, гораздо ниже. В итоге средний заработок репетиторов получается не меньше 55 тысяч рублей в месяц. Это почти в полтора раза больше, чем у учителей в школе, к тому же без бюрократической волокиты, от которой, по словам советника главы Рособрнадзора Натальи Алтыниковой, школа просто задыхается.

Подводя итоги опроса, Forbes Education пишет, что если раньше индивидуальные уроки чаще были подработкой для школьных и вузовских преподавателей, а не основной формой занятости, то сейчас репетиторство нередко становится главным источником дохода педагогов. Его уровень позволяет говорить о том, что репетиторство в России становится полноценной профессией, а ее представителей можно отнести к среднему классу.

В прошлом году глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил уверенность, что необходимость в репетиторах резко снизится, если с учителей снимут бюрократическую нагрузку. Однако пока что не видно никаких признаков этого. Более того, 80% школьников уверены, что без репетиторов сдать ЕГЭ на высокий балл невозможно. Самое интересное, что и 67% учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи ЕГЭ.