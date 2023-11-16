Образовательные учреждения задыхаются от бюрократии - Рособрнадзор

Образовательные организации задыхаются под гнетом различных бумаг, отчетов и мониторингов, заявила советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова на совместном заседании общественных советов при Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзоре.

По ее словам, сейчас работает межведомственная рабочая группа, которая ищет пути, как снизить бюрократическую нагрузку в системе образования. Подготовлены проекты перечней обязательных документов для педагогов дошкольного, среднего профессионального образования и вузов. Сейчас апробация этой модели идет в шести регионах с участием 24 образовательных организаций. После ее завершения и обсуждения она будет закреплена в законе об образовании и нормативных актах.

Также будут внесены поправки о том, что такое образовательная программа. Формулировку "иные методические документы" планируется исключить. В целом необходимо дать четкое определение, что такое педагогическая деятельность и определить четкую рамку функционала педагога, заключила Алтыникова.

Ранее она пообещала, что "с 1 марта 2024 года произойдет отсечка всего лишнего на всех уровнях образования".

Это будет уже не первая "отсечка". В прошлом году в школах будто бы снизили бюрократическую нагрузку, оставив только пять обязательных документов: рабочую программу учебного предмета, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристика на обучающегося (по запросу). Однако первые четыре документа нужно умножать на количество классов и предметов. Например, если учитель ведет физику в 7-11 классах, то ему нужно подготовить пять рабочих программ - для каждого класса. Если же учитель ведет в пяти классах русский язык и литературу, то нужно готовить десять таких документов. То же самое касается журнала учета успеваемости, внеурочной деятельности и плана воспитательной работы. Также заполняются отчеты об исполнении каждого вида работы. Поэтому по факту на педагоге по-прежнему может "висеть" не один десяток документов.

В декабре 2022 года мониторинг Общественного совета при Рособрнадзоре показал, что 60% учителей по-прежнему заполняют документы, которых нет в перечне пяти обязательных, утвержденном Минпросвещения. Учителя жалуются на огромное количество каких-то таблиц, которые им нужно сдавать для разных органов, опросов, которые нужно проводить, отчетов и т.п. Причем все это сдается как в электронном, так и бумажном виде. Данных новых опросов по проблеме бюрократии в школах пока нет.