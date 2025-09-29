В историческом центре Чердыни установили щит "Самые красивые деревни и городки России"

Город на севере Прикамья признан одним из самых красивых в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтуризма.

В историческом центре Чердыни установили щит с наименованием и эмблемой Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России".

По данным ведомства, весной Чердынь повторно прошла процедуру сертификации, подтвердила соответствие критериям ️️ и получила право на использование бренда Ассоциации.

"Желаю ярких впечатлений туристам и гостям, а нашей Чердынской земле и малому бизнесу сферы сервиса и гостеприимства процветания!", - поздравила подписчиков со Всемирным днем туризма глава Чердыни Анна Батагова.

В марте 2025 года Чердынь вошла в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Свидетельство об этом главе Чердынского муниципального округа Анне Батаговой вручил президент Ассоциации Александр Мерзлов. Город стал первой территорией в Пермском крае, удостоенной столь высокого звания.