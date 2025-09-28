Белгород остался без света после удара ВСУ по инфраструктуре

Белгород остался без света после удара ВСУ по инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", - заявил Гладков.

Водоканал, медицинские учреждения перешли на резервные источники питания. Гладков отметил также, что в связи с отсутствием энергии возможны перебои в оповещении о ракетной опасности и атаках БПЛА. Губернатор призвал покинуть улицы и находиться дома.

Также Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя - мужчина с осколочным ранением живота и женщина с предварительным диагнозом "баротравма". Медики госпитализировали их в городскую больницу №2. Им оказывается вся необходимая помощь.