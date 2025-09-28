В Ленобласти по делу об отравлении суррогатным алкоголем задержаны 14 человек

В рамках трех уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято ее более 1300 литров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Прокуратура Ленинградской области продолжает проверки и координацию работы правоохранительных органов по декриминализации сферы реализации спиртосодержащей продукции.

Сегодня продолжится рассмотрение в судах ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Так, Сланцевская городская прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которых наступила смерть ряда жителей района. Согласившись с позицией прокуратуры, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 ноября 2025 года.