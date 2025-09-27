27 Сентября 2025
Происшествия Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

По делу об отравлении алкоголем в Ленобласти арестованы двое - мужчина и женщина

Два человека арестованы по обвинению в закупке и реализации суррогатного алкоголя, от которого в Ленинградской области отравились и погибли не менее 25 человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

Арестованы женщина 1964 года рождения и мужчина 1946 года рождения.

В пресс-службе рассказали, что женщина, не имея лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, незаконно закупала такую продукцию. Она хранила её на территории города Сланцы, а затем неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому, что привело к смерти ряда жителей района.

Второй обвиняемый реализовывал алкогольную продукцию на территории вблизи деревни Гостицы Сланцевского района.

В отношении иных лиц, причастных к преступлению, вопрос избрания меры пресечения будет рассмотрен судом позднее.

Напомним, сегодня число жертв отравления выросло до 25, обнаружены еще шесть погибших.

По данным Mash на Мойке, накануне погибшие и пострадавшие были зафиксированы в деревне Гостицы и в самом городе Сланцы. Еще один очаг обнаружен в Волосовском районе. Известно о шести погибших. Ситуация схожа: многие жертвы проживали на соседних улицах в Волосово — их нашли мёртвыми по местам проживания. Исключением стал мужчина, тело которого обнаружили в деревне Красные Череповицы. Большинство скончалось с 10 по 17 сентября — сейчас экспертиза показала содержание метилового спирта в крови каждого. Установлен и задержан также и подозреваемый в продаже бормотухи местным жителям — это 79-летний мужчина. Одна из пострадавших — его 75-летняя жена. А самому младшему госпитализированному — 39 лет.

Областное управление СКР сообщает, что двум местным жителям предъявлено обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, убившей более двух человек. Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в Сланцевском районе сбывался алкогольный фальсификат, содержавший в составе метиловый спирт. Употребление денатурата привело к гибели и отравлению людей.

В прокуратуре Ленинградской области сообщили, что задержаны 8 человек, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион. Кроме того, следователями установлена причастность к совершению указанного преступления иных лиц, они задержаны, решается вопрос об аресте.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации.

Теги: отравление, метиловый спирт


Ранее 27.09.2025 09:10 Мск 25 человек умерли от отравления метиловым спиртом в Ленинградской области
Ранее 26.09.2025 12:50 Мск Уже 19 человек погибли от суррогатного алкоголя в Ленобласти

